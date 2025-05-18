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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu

        Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:53 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:53
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        Süper Lig'de 37. haftanın programı belli oldu
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

        24 Mayıs Cumartesi:

        16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

        19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

        25 Mayıs Pazar:

        19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)

        19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

        19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Papara Park)

        19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Beşiktaş Park)

        26 Mayıs Pazartesi:

        20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

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