Süper Lig'de erteleme maçları oynanacak
Avrupa kupaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen 3 karşılaşma hafta içinde oynanacak.
Giriş: 16.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:13
Avrupa kupaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen 3 karşılaşma hafta içinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:
17 Eylül Salı:
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Eylül Çarşamba:
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)
19 Eylül Perşembe:
20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)
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