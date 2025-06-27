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        Süper Lig'de fikstür tarihi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü, 4 Temmuz'da çekilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:06 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:06
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        Süper Lig'de fikstür tarihi belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

        Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.

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