Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray: Ozan Ergün
12 Nisan Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
13 Nisan Pazar:
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
14 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: Alper Akarsu