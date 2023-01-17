Süper Lig'de ilk yarının en hırçını Fenerbahçe!

Ligde 18 maçlık ilk yarı, hafta sonu yapılan maçlarla sona erdi. Geride kalan periyotta takımlar, 45 kırmızı, 804 sarı kart gördü. Takımlar arasında Fenerbahçe, 5 kartla en fazla kırmızı kart gören takım oldu. Sarı-lacivertlileri, 4'er kırmızı kartla Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor izledi. Mücadele eden 19 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek takım ise Corendon Alanyaspor oldu.
Ligin ilk yarısında en fazla sarı kart ise 52 kez ile Kasımpaşa'ya çıktı. Lacivert-beyazlı takımı 51 sarı kartla Gaziantep FK, 50 sarı kartla ise Galatasaray takip etti.
En fazla kırmızı kart gören Fenerbahçe, gördüğü 38 sarı kartla ise ligin en az ihtar alan ekiplerinden biri olması dikkati çekti.
Takımlara göre kart sayıları
|TAKIMLAR
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|FENERBAHÇE
|38
|5
|ADANA DEMİRSPOR
|38
|4
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|38
|4
|GALATASARAY
|50
|3
|VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|47
|3
|ARABAM.COM KONYASPOR
|45
|3
|BEŞİKTAŞ
|40
|3
|HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|40
|3
|İSTANBULSPOR
|39
|3
|GAZİANTEP FK
|51
|2
|TRABZONSPOR
|43
|2
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|41
|2
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|40
|2
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|34
|2
|KASIMPAŞA
|52
|1
|BITEXEN GİRESUNSPOR
|48
|1
|MKE ANKARAGÜCÜ
|39
|1
|YUKATEL KAYSERİSPOR
|36
|1
|CORENDON ALANYASPOR
|45
|-
|Toplam
|804
|45
NEDENLERİNE GÖRE KARTLAR
Ligin ilk yarısında en fazla kırmızı kart, ikinci sarı karttan çıktı.
Ligin ilk yarısındaki 45 kırmızı kartın 22'sini iki kez ihtar alan futbolcular gördü. Futbolcular 10 kez ciddi faul nedeniyle oyundan atılırken, 7 kez bariz gol şansını engellemekten, 5 kez de şiddetli hareketten kırmızı kartla cezalandırıldı.
En fazla sarı kart ise 623 kez ile sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle gösterildi. Hakem kararlarına itirazdan ise 124 kez sarı kart verildi.
Nedenlerine göre kart sayıları şöyle:
|Kırmızı kart nedeni
|Kart sayısı
|Ciddi faul
|10
|Şiddetli hareket
|5
|Bariz gol atma şansında serbest vuruş veya penaltı gerektiren bir ihlal
|7
|Aynı maçta ikinci bir ihtar
|22
|Yedek kulübesindeki ihraçlık hareketler
|1
|Toplam
|45
|Sarı kart nedeni
|Kart sayısı
|Sportmenliğe aykırı davranış
|623
|Hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz
|124
|Oyun kurallarını devamlı ihlal
|1
|Oyunun tekrar başlamasını geciktirme
|34
|Oyun bir köşe vuruşu veya serbest vuruş ile tekrar başlarken gerekli mesafeye açılmama
|3
|Yedek kulübesinde ihtarlık hareketler
|19
|Toplam
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