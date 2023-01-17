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Süper Lig'de ilk yarının en hırçını Fenerbahçe!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan ilk yarının en çok kırmızı kart gören takımı Fenerbahçe oldu

Süper Lig'de ilk yarının en hırçını Fenerbahçe!
AA

Ligde 18 maçlık ilk yarı, hafta sonu yapılan maçlarla sona erdi. Geride kalan periyotta takımlar, 45 kırmızı, 804 sarı kart gördü. Takımlar arasında Fenerbahçe, 5 kartla en fazla kırmızı kart gören takım oldu. Sarı-lacivertlileri, 4'er kırmızı kartla Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor izledi. Mücadele eden 19 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek takım ise Corendon Alanyaspor oldu.

Ligin ilk yarısında en fazla sarı kart ise 52 kez ile Kasımpaşa'ya çıktı. Lacivert-beyazlı takımı 51 sarı kartla Gaziantep FK, 50 sarı kartla ise Galatasaray takip etti.

En fazla kırmızı kart gören Fenerbahçe, gördüğü 38 sarı kartla ise ligin en az ihtar alan ekiplerinden biri olması dikkati çekti.

Takımlara göre kart sayıları

TAKIMLAR Sarı kart Kırmızı kart
FENERBAHÇE 38 5
ADANA DEMİRSPOR 38 4
FRAPORT TAV ANTALYASPOR 38 4
GALATASARAY 50 3
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 47 3
ARABAM.COM KONYASPOR 45 3
BEŞİKTAŞ 40 3
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 40 3
İSTANBULSPOR 39 3
GAZİANTEP FK 51 2
TRABZONSPOR 43 2
ATAKAŞ HATAYSPOR 41 2
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 40 2
DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 2
KASIMPAŞA 52 1
BITEXEN GİRESUNSPOR 48 1
MKE ANKARAGÜCÜ 39 1
YUKATEL KAYSERİSPOR 36 1
CORENDON ALANYASPOR 45 -
Toplam 804 45

NEDENLERİNE GÖRE KARTLAR

Ligin ilk yarısında en fazla kırmızı kart, ikinci sarı karttan çıktı.

Ligin ilk yarısındaki 45 kırmızı kartın 22'sini iki kez ihtar alan futbolcular gördü. Futbolcular 10 kez ciddi faul nedeniyle oyundan atılırken, 7 kez bariz gol şansını engellemekten, 5 kez de şiddetli hareketten kırmızı kartla cezalandırıldı.

En fazla sarı kart ise 623 kez ile sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle gösterildi. Hakem kararlarına itirazdan ise 124 kez sarı kart verildi.

Nedenlerine göre kart sayıları şöyle:

Kırmızı kart nedeni Kart sayısı
Ciddi faul 10
Şiddetli hareket 5
Bariz gol atma şansında serbest vuruş veya penaltı gerektiren bir ihlal 7
Aynı maçta ikinci bir ihtar 22
Yedek kulübesindeki ihraçlık hareketler 1
Toplam 45

Sarı kart nedeni Kart sayısı
Sportmenliğe aykırı davranış 623
Hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz 124
Oyun kurallarını devamlı ihlal 1
Oyunun tekrar başlamasını geciktirme 34
Oyun bir köşe vuruşu veya serbest vuruş ile tekrar başlarken gerekli mesafeye açılmama 3
Yedek kulübesinde ihtarlık hareketler 19
Toplam
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