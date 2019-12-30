Süper Lig'de ilk yarıyı liderlik koltuğunda bitiren Demir Grup Sivasspor, başarılı istatistikleriyle dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar en çok gol atan, en az mağlup olan, en çok galibiyet alan, iç sahada en başarılı, dış sahada en çok gol atan takım olarak birçok istatistikte ilk basamakta yer aldı.

İSTATİSTİKLERDE EN İYİ SİVASSPOR, EN KÖTÜ KAYSERİSPOR

Süper Lig'de ilk yarıyı 37 puanla lider kapatan Demir Grup Sivasspor, 35 golle en çok gol atan takım unvanını Trabzonspor ile paylaşırken, aynı zamanda 2 yenilgiyle de Medipol Başakşehir ile birlikte en az mağlup olan takım. Sahadan 11 kez 3 puanla ayrılan Sivas ekibi, en çok galibiyet alan takım olarak da zirvede yer alırken, 16 golle de dış sahada en çok gol atan takım unvanını Gençlerbirliği ile paylaştı.

Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar 9 müsabakada 19 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü ve iç sahada oynadığı maçlarda 25 puan topladı.

İlk yarı sonunda 10 puan ile ligde son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor ise çizdiği başarısız grafikle en kötü istatistiğe imza atan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, 42 golle kalesinde en çok gol gören, 2 galibiyetle en az 3 puan alan, 11 yenilgiyle en çok mağlup olan ve dış sahada galibiyet alamayan takım oldu.

FENERBAHÇE EVİNDE GOL OLUP YAĞDI

Süper Lig'in ilk yarısında inişli-çıkışlı bir performans gösteren Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si, sahasında oynadığı mücadelelerde attığı 24 gol ile sezonun ilk yarısında iç sahada en çok gol atan takım unvanının sahibi oldu. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 8 maçta rakip kalelere 24 gol bıraktı, kalesinde ise 9 gol gördü. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile berabere kalırken, Beşiktaş'ı mağlup etti ve Kadıköy'de oynadığı büyük maçlardaki yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu.

GALATASARAY'DA MUSLERA ETKİSİ

2019-2020 sezonuna son 2 yılın lig şampiyonu olarak ve yaptığı transferlerle iddialı başlayan Galatasaray ise topladığı 27 puanla son senelerin en başarısız ilk yarı performansını gösterdi. Sarı-kırmızılılar hücum yollarında oldukça sıkıntı çekerken, kalesinde ise 15 gol gördü ve ligde ilk yarıda en az gol yiyen takım oldu. Galatasaray'ın kalesinde bu sezon 8'inci sezonunu yaşayan Fernando Muslera, 16 karşılaşmada 14 gol yerken, yaptığı kurtarışlarla sarı-kırmızılıların en az gol yiyen takım olmasında büyük rol oynadı.

BAŞAKŞEHİR LİGDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde Medipol Başakşehir ise 15 maç ile bu sezonun en uzun süre namağlup unvanını taşıyan takımı olarak dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertliler sezonun ilk iki haftasında üst üstte aldığı mağlubiyetlerden sonra ligde yenilgi yüzü görmedi. İstanbul ekibi, ilk yarıda topladığı 33 puan ile de lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan arkasında 2'nci sırada yer aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, 2 yenilgiyle ligde Demir Grup Sivasspor ile birlikte en az mağlup olan iki takımdan biri oldu, aynı zamanda dış sahada topladığı 15 puan ile ligin ilk yarısında 'en başarılı 3 dış saha takımından biri' unvanını elde etti. Başakşehir ile birlikte Trabzonspor ve Yukatel Denizlispor da dış sahada 15'er puan topladı ve bu istatistikte zirveye ortak oldu.

BEŞİKTAŞ EN ÇOK KART GÖREN TAKIM

Süper Lig'de geride kalan ilk yarıda Beşiktaş, 53 kart ile en çok kart gören takım oldu. Siyah-beyazlılar aynı zamanda Kasımpaşa ile birlikte 50 sarı ile en çok sarı kart gören takım olarak da dikkat çekti. İlk yarının en çok kırmızı kart gören takımı ise 6 kırmızı ile Gençlerbirliği. Ligde en az kart gören takım ise 30 kart ile Medipol Başakşehir oldu.

GOL KRALLIĞI VE ASİST KRALLIĞINDA ZİRVE PAYLAŞILDI

İlk yarıda Süper Lig'in en golcü isimleri Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ve Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth oldu. Asist krallığında ise Medipol Başakşehirli Edin Visca ve Beşiktaşlı Caner Erkin zirveyi paylaştı.

Cisse ve Sörloth gol krallığında 12'şer golle zirvede yer alırken, bu iki ismi 11 golle Gençlerbirliği'nin Rumen forveti Stancu, 10'er golle Fenerbahçeli Vedat Muriç ve BtcTurk Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic takip etti.

Asist krallığında ise Visca ve Caner 7'şer asistle zirveyi paylaştı, onları 6 asistle Yeni Malatyasporlu Guilherme ve 5'er asistli 7 isim; Kruse, Kayode, Emre Kılınç, Fernandes, Ljajic, Ömer Bayram, Hajradinovic izledi.

TECRÜBELİ HAKEMLERE DAHA SIK GÖREV VERİLDİ

Süper Lig'in ilk yarısındaki maçlarda daha çok tecrübeli hakemler tercih edildi. Ligin en tecrübeli hakemlerinden FIFA kokartlı Cüneyt Çakır 11 karşılaşmada görev alarak en çok maç yöneten hakem olurken, Çakır'ı 10'ar müsabakada düdük çalan Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık izledi.

Karşılaşmalarda en çok sarı kartına başvuran hakem 57 kartla Ali Palabıyık olurken, en çok kırmızı kartı ise Abdulkadir Bitigen ve Halil Umut Meler gösterdi. İki hakem 5'er kez kırmızı karta başvurdu. Bitigen ve Meler aynı zamanda 5'er kez beyaz noktayı işaret ederek en çok penaltı kararı veren hakemler olarak da dikkat çekti.

Ligin ilk yarısında en az sarı kartına başvuran hakem ise 7 kartla Tugay Kaan Numanoğlu oldu.