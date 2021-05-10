BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

81 PUAN

Fatih Karagümrük

Göztepe (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

79 PUAN

Sivasspor

Kayserispor (D)

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

78 PUAN

Denizlispor (D)

Malatyaspor

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

- 81 puanlı lider Beşiktaş ligde ipleri elinde tutuyor. Siyah beyazlılar son iki maçtan 4 puan çıkarması durumunda rakiplerin durumuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş'ın 4'ten daha az puan alması halindeyse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları şampiyonu belirleyecek.

- Liderle puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe; son iki maçını kazanarak, ikili averajda gerisinde olduğu Beşiktaş'ın 2 puandan fazlasını kaybetmesini bekleyecek.

- İkili averajda Beşiktaş ile durumu eşitleyen Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı ise üstün durumda. Zirveden 3 puan uzaktaki sarı kırmızılılar, her iki rakibinin de hata yapmasını kollayacak.

AVERAJA KALIRSA NE OLACAK?

Ligde şampiyonluk ikili veya üçlü averaja da kalabilir. İkili averajda Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı üstün durumda. Beşiktaş ile Galatasaray arasında ise eşitlik söz konusu.

Bu durumda bu iki takım aynı puanda bitirirse genel averaja bakılacak. Burada ise Beşiktaş +6 averaj Galatasaray'ın önünde. Üç takım ligi aynı puanda bitirirse üçlü averajda üstün olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek.