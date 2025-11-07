Süper Lig'de Kayserispor’a para cezası!

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından cezalandırıldı. Kasımpaşa müsabakası sonrasında PFDK’ya sevk edilen sarı-kırmızılı takıma toplam 340 bin TL ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu‘ndan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Kasımpaşa Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın, idarecilerden Rıza Erkut Yurdemi ve Mustafa Baki Ersoy’un akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000’er TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.