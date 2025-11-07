Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Süper Lig'de Kayserispor’a para cezası! - Bellona Kayserispor Haberleri

        Süper Lig'de Kayserispor’a para cezası!

        Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 340 bin TL para cezası aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'a para cezası!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından cezalandırıldı. Kasımpaşa müsabakası sonrasında PFDK’ya sevk edilen sarı-kırmızılı takıma toplam 340 bin TL ceza verildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu‘ndan yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Kasımpaşa Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın, idarecilerden Rıza Erkut Yurdemi ve Mustafa Baki Ersoy’un akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000’er TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber