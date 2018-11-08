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Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

08 Kasım 2018 Perşembe, 11:37 | Güncelleme:

 

Yarın:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Kayserispor-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Kasım Pazar:

13.30 Bursaspor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Antalyaspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık

20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

SPOR TOTO 1. LİG

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Afjet Afyonspor-Hatayspor: Süleyman Abay

13.30 Boluspor-Denizlispor: Serkan Tokat

16.00 Giresunspor-Kardemir Karabükspor: Sinan Dereci

16.00 Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan

11 Kasım Pazar:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor: Onur Özütoprak

13.30 Ümraniyespor-Altınordu: Erkan Özdamar

16.00 Altay-Adana Demirspor: Serkan Çınar

19.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Ramazan Keleş

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