Yarın:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
10 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Kayserispor-Galatasaray: Ümit Öztürk
11 Kasım Pazar:
13.30 Bursaspor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Antalyaspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık
20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
SPOR TOTO 1. LİG
Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç
10 Kasım Cumartesi:
13.30 Afjet Afyonspor-Hatayspor: Süleyman Abay
13.30 Boluspor-Denizlispor: Serkan Tokat
16.00 Giresunspor-Kardemir Karabükspor: Sinan Dereci
16.00 Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan
11 Kasım Pazar:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor: Onur Özütoprak
13.30 Ümraniyespor-Altınordu: Erkan Özdamar
16.00 Altay-Adana Demirspor: Serkan Çınar
19.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Ramazan KeleşGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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