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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor Süper Lig'den 1. Lig'e transfer oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 1. Lig'e transfer oldu

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sezon başında Konyaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 20:41 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:41
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        Süper Lig'den 1. Lig'e transfer oldu!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ara transfer çalışmalarına hız verdi.

        Adanaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz sezon başında Konyaspor forması giyen Adem Eren Kabak ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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