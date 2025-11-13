Süper Lig'in en golcü ikilisi: Paul Onuachu-Felipe Augusto

Trabzonspor’un hücum hattının en etkili iki ismi Paul Onuachu ve Felipe Augusto, Trendyol Süper Lig’de de sezon başından bu yana gösterdikleri performansla birçok önemli futbolcuyu geride bıraktı. Onuachu ile Augusto, birlikte 13 gole imza atarak bu alanda ligin en üretken hücum ikilisi oldu. Onuachu 8 gol ve 1 asistle öne çıkarken, Augusto da 5 golle takımına katkı verdi.