Karaahmet, Çokanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, şampiyonluğun çok kolay olmadığını, çok emek harcadıklarını söyledi.

Yeni süreçte tüm kesimlerin herhangi bir ayrım olmadan sadece Giresunspor'un etrafında buluşması gerektiğin belirten Karaahmet, "Herkes dargınlığını küskünlüğünü bir tarafa bırakmalı. Artık Giresunspor diye bir şampiyon var, Giresun şehrini taşıyan bir lokomotif var. Kentin bu şampiyonlukla yeni bir sinerjiye ihtiyacı var." dedi.

Karaahmet, her zaman şehrin takımı olma hedefleri olduğunu dile getirerek, "Ben sadece Giresunspor'u bir spor kulübü olarak düşünmedim. Her sosyal faaliyetin, her sorunun içinde olmalı Giresunspor. Bu şehrin takımı olmak böyle, şehrin her şeyinde olmak lazım." diye konuştu.

Yeni sezonla ilgili planlamalara başladıklarını ifade eden Karaahmet, yönetim kuruluyla bu akşam bir araya geleceklerini ve bir takım kararlar alacaklarını kaydetti.

Başkan Karaahmet, şu anda mevcut takımla ilgili raporların gelmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Her şey doğru şekilde yapılmaya devam edecek. İnşallah Giresunspor, Süper Lig'de de iyi konuşulan bir takım olacak. Herkes şu konuda rahat olsun, Giresunspor Kulübünü korumak önemli. Sadece takımla ilgili kararlar almak değil kulübü korumak önemli. Geldiğimizde yaşadığımız faciayı gördük, kimsenin bu kulübü zarar vermemesi için elimizden geleni yapacağız."

"KİMSE BİZDEN MACERALAR BEKLEMESİN"

Yeni borçlar yapmayacaklarını vurgulayan Karaahmet, "Bu kulüplerin yaşaması lazım. Eski borçları ödeyerek, yeniyi de yapılandırarak bu işi yapmaya çalışıyoruz, kimse bizden maceralar beklemesin. Kendimizi bilen, ne yaptığımız bilen bir yapı oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Karaahmet, kulübe yeni tesis kazandırmak içi taleplerinin olduğunu aktararak, hızla Giresunspor'a, Süper Lig'e yakışır bir tesis kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Teknik kadro konusuna değinen Karaahmet, "Teknik kadro konusunda Hakan hocamızla devam kararımızı almıştık, çok fazla teknik direktör değiştiren bir düşüncede değilim. Taraftarımız da zaman zaman Hakan hocamızı eleştirdi bu normal, beni de eleştiren oldu. Bazı taraftarlarımızdan Eren Tozlu böyleydi, şu böyleydi diyenler oldu, onlar şimdi pişman oluyorlar. Çok aceleci olmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Karaahmet, sezon başında TFF 1. Lig'de 25 milyon liralık bir takım kurduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rakiplerinin hepsi üç kat maliyetli, bırakın onları 10 takım Giresunspor'dan daha fazla maliyetli. Giresunspor 80 milyon lira ile şampiyon olsaydı Süper Lig'de hiç bir şeyi kalmazdı. Onu da bunu da alalım deseydik, Süper Lig'e çıksak dahi o tabloyu kaldıramazdı bu kulüp. Maalesef bizden önce denenen şey bu olmuş. Ayakları yere basmayan hedefler koymak hep zarar vermiş. Bizim takımda en iyiler arasında Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol bakarsanız kaça oynadığını, işin para olmadığını anlarsınız. Bu iş sadece para meselesi değil, burası çok değerli aslında. Giresunspor Kulübünün şu anda geçen yıldan gelen borcundan 22 milyon lirasını ödedik, 25 milyon liralık takım kurduk, 10 milyon lira da prim verdik. Bunun gerçekten kıymeti çok değerli. Doğru yaparsanız bu böyle olur."

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

Olağanüstü Genel Kurul kararı alacaklarını dile getiren Karaahmet, "Yönetim kurulu toplantısı sonrası kongre konusunda konuşacağız, borçlanma limitleri konusuna çalışma yapacağız, her isteyen temlik koyamayacak. Ne yönetim kurulu ne başkan. Borç veriyoruz alabildiğimiz kısmını alabiliyoruz, kalanı sezon sonunda bağışlayacağız." dedi.

Hakan Karaahmet, genel kurulun bununla ilgili olacağını ifade ederek, "Bunların hepsi tüzükte olacak. Bundan sonra ben para verdim paramı istiyorum yok artık. İki tane sonucun var ya kahraman olursun ya önüne bakıp çıkarsın. Eğer geldiyseniz karar verdiyseniz bu." diye konuştu.

"GİRESUNSPOR, SÜPER LİG'DE KALMALI"

Süper Lig'de doğru kararlar vererek hareket etmenin gerektiğini vurgulayan Karaahmet, şunları kaydetti:

"Çünkü daha acımasız bir arena, ama ben Giresun şehrinin Süper Lig'de bir süre kalmasını istiyorum. Ne kadar uzun süre, onu anlayacağız ama Giresunspor Süper Lig'de kalmalı. Bunu 44 yıl önce yaptığında birçok takım yoktu. Bu takımın geninde var, bunu yapabilir. Ben Giresunspor'un iyi şeyler yapacağını düşünüyorum."

Hakan Karaahmet, kulüp tarafından açıklanmayan hiçbir transfere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü transfer algısı denen şey var, bunlara kanmayım. Giresunspor'un bir yaş sınırı, yaş ortalaması, belli kriterleri var. Giresunspor kriterini değiştirmiyor. İsmi geçenlerle ilgili biz duyurana kadar hiçbir şey gerçek değildir. Böyle kamuoyunda algı isimleri atanlara çok fazla itibar etmeyin." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin sportif direktörlük konusundaki soruya Karaahmet, "Bülent Bölükbaşı'nı soruyorsunuz, Bülent zaten hep içimizdeydi, yeni sezonda da yanımızda olacağını düşünüyoruz. Son derece mütevazi, işi bilen, çok fazla büyük paralarla futbolcular almaya karşı olan, geçmişte Giresunspor'a kaptanlık yapan biri. Şuna dikkat ederseniz; Giresunspor'da geçmişi olan biri de Hakan Keleş, kaptan Eren Tozlu, şimdi Bülent Bölükbaşı ile anlaşırsak o da bizimle olacak." cevabını verdi.

Başkan Hakan Karaahmet, stadyumda güzel bir kupa töreni yapmak istediklerini, gerekli izinler konusunda süreci takip edeceklerini sözlerine ekledi.