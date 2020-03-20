Dün, Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 büyük spor dalının federasyon başkanıyla buluştu ve Covid-19 nedeniyle tüm spor müsabakalarının ertelendiğini söyledi. Ben de toplantı başlar başlamaz aldığım haberlere istinaden Habertürk TV'de başlayan yayına katıldım ve Spor Bakanı'nın federasyonlara "Hazırlıksız ve plansız" oldukları gerekçesiyle kızgın olduğunu söyledim. Hatta bunu Vole hesabımdan da paylaştım.

Çünkü istihbaratımdan emindim, bakan beyin şu cümleleri kurduğu istihbaratına erişmiştim: Sayın başkanlar ligleri ertelemek en kolayı. Peki sizin planlamalarınız nelerdir? Ne gibi alternatif planlar yaptınız? Kaç farklı senaryo çalıştınız? UEFA'ya FIBA'ya da CEV'e bakarak değil kendi kendinize ne gibi çalışmalar yaptınız?

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Toplantı sonrasında Nihat Özdemir aradı. Sözlerimden haberdar olmuştu. Biraz sitem ettikten 'anlatayım sana' dedi ve sonra şunları söyledi: "Bakan Bey'e bir dosya sunduk. Tam 8 tane alternatif plan hazırladık."

Tüm alternatif planlar liglerin tamamlanması üzerine. UEFA da bunu istiyor zaten. Özdemir ayrıca, 8 alternatif planın içinde "Lig iptal edilecek ve şampiyonsuz oynanmamış sezon sayılacak" gibi bir alternatif olmadığını da söyledi.

'Peki' dedim 'Beklendiği tarihte virüsün etkisi azalmaz, salgın durdurulamazsa'; Özdemir buna da "Süreç dinamik. Öyle bir durumda yeniden değerlendirme yapmak zorundayız" diye cevap verdi.

Sorum üzerine play-off ya da küme düşmeme gibi bir durumun 8 alternatif arasında olmadığını da sözlerine ekledi.

Nihat Özdemir'in dedikleri bunlar. Gelişmelere göre biz de yazılarımıza devam edeceğiz.