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Süper Lig Play Off Final maçı ne zaman? TFF AÇIKLADI! Altay-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?

Önümüzdeki sezon Süper Lig'e yükselecek takımların belirleneceği Süper Lig Play Off maçları araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Play Off takımlarını ve maç tarihlerini duyurmuştu. TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının oynanmasıyla birlikte final heyecanı başladı. Süper Lig Play Off Final maçı ne zaman? TFF AÇIKLADI! Altay-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig Play Off Final maçı ne zaman? TFF AÇIKLADI! Altay-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig Play Off maçlarında İzmir rüzgarı esiyor. 2021 Süper Lig Play Off yarı finalinde rakiplerini geride bırakan Altay ve Altınordu takımları final maçı için karşı karşıya gelecek. Furbol severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Lig Play Off Final maçı ne zaman? TFF AÇIKLADI! Altay-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?

SÜPER LİG PLAY OFF'TA FİNAL HEYECANI BAŞLADI!

Play-off yarı finali ilk maçında İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında rakibiyle son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı.

Bu skorla finalde diğer İzmir ekibi Altay'ın rakibi olan Altınordu, ilk kez yer aldığı play-off'ta finale çıkma başarısı gösterdi.

2002-2003'ten beri Süper Lig'den uzak kalan Altay ile 1969-1970'den beri Süper Lig'de yer almayan Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü ligde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'dan sonra Süper Lig'e yükselen 3. takım olmak için karşılaşacak.

İzmir'in en son 2002-2003'te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak.

ALTAY-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde rakiplerini mağlup eden İzmir temsilcileri Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

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