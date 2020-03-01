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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu 1 Mart 2020! Süper Lig 24. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019-2020 sezonun 24. hafta maçlarının oynanması ile birlikte futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 24. haftasında, bu akşam Galatasaray Gençlerbirliği ile Sivasspor Ankaragücü karşı karşıya geldi. 1 Mart 2020 TFF Süper Lig puan durumu haberimizde...

süper lig puan durumu

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PUAN DURUMU SÜPER LİG 24. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.23146354252948
2.GALATASARAY A.Ş.24146442182448
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR24146445261948
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK23137343232046
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.2412483831740
6.AYTEMİZ ALANYASPOR24116742241839
7.FENERBAHÇE A.Ş.24116744311339
8.GÖZTEPE A.Ş.229762924534
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.238783436-231
10.YUKATEL DENİZLİSPOR2476112332-927
11.GENÇLERBİRLİĞİ2476113242-1027
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2468102742-1526
13.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2366113534124
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2373132439-1524
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR24410101932-1322
16.KASIMPAŞA A.Ş.2455143149-1820
17.MKE ANKARAGÜCÜ2448122042-2220
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2337132456-3216

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 24. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

28.02.2020 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.
29.02.2020 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.
29.02.2020 17:00 TRABZONSPOR A.Ş. 5 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29.02.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 2 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.
01.03.2020 13:30 YUKATEL DENİZLİSPOR 2 - 0 BTC TURK YENİ MALATYASPOR
01.03.2020 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR
01.03.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ
02.03.2020 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
02.03.2020 20:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

 

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