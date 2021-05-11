Spor Toto Süper Lig 41. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de kırk birinci hafta maçları oynandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 41. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 41. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 38 25 6 7 86 41 45 81 2.FENERBAHÇE A.Ş. 38 24 7 7 69 38 31 79 3.GALATASARAY A.Ş. 38 24 6 8 73 34 39 78 4.TRABZONSPOR A.Ş. 38 18 13 7 47 35 12 67 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 38 17 9 12 61 51 10 60 6.DEMİR GRUP SİVASSPOR 38 14 17 7 50 41 9 59 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 38 16 9 13 55 42 13 57 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 38 14 13 11 54 46 8 55 9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 38 14 12 12 57 50 7 54 10.GÖZTEPE A.Ş. 38 13 12 13 55 52 3 51 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 38 12 12 14 48 47 1 48 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 38 11 12 15 48 63 -15 45 13.HELENEX YENİ MALATYASPOR 38 10 14 14 47 49 -2 44 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 38 11 11 16 41 55 -14 44 15.KASIMPAŞA A.Ş. 38 11 10 17 43 54 -11 43 16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 39 9 16 14 41 55 -14 43 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 38 9 13 16 34 50 -16 40 18.MKE ANKARAGÜCÜ 38 10 8 20 45 61 -16 38 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 39 9 10 20 41 66 -25 37 20.GENÇLERBİRLİĞİ 38 9 8 21 38 71 -33 35 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 38 6 10 22 36 68 -32 28

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 40. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

11.05.2021 17:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. 11.05.2021 20:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 11.05.2021 20:30 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ 11.05.2021 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR 11.05.2021 20:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - HES KABLO KAYSERİSPOR 11.05.2021 20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 11.05.2021 20:30 HELENEX YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR 11.05.2021 20:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - GALATASARAY A.Ş. 11.05.2021 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 11.05.2021 20:30 GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR