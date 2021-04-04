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Süper Lig puan durumu 4 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 32. hafta fikstürü ve maç sonuçları

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SPOR TOTO SÜPER LİG 32. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.29204563303364
2.GALATASARAY A.Ş.31194861303161
3.FENERBAHÇE A.Ş.30185754312359
4.TRABZONSPOR A.Ş.3116873930956
5.AYTEMİZ ALANYASPOR30147948291949
6.ATAKAŞ HATAYSPOR30147951361549
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.301211744341047
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.31129104638845
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR3091473735241
10.GÖZTEPE A.Ş.311010114442240
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR3081572936-739
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2999113535036
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.30811113647-1135
14.YENİ MALATYASPOR29711113741-432
15.HES KABLO KAYSERİSPOR3088142339-1632
16.KASIMPAŞA A.Ş.3087153347-1431
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3079143248-1630
18.MKE ANKARAGÜCÜ2985163549-1429
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3069152849-2127
20.GENÇLERBİRLİĞİ2976162651-2527
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2967162650-2425

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

03.04.202113:30HES KABLO KAYSERİSPOR1 - 1GÖZTEPE A.Ş.

03.04.202116:00DEMİR GRUP SİVASSPOR0 - 0TRABZONSPOR A.Ş.

03.04.202116:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 0FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

03.04.202119:00ATAKAŞ HATAYSPOR3 - 0GALATASARAY A.Ş.

04.04.202113:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

04.04.202116:00MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

04.04.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

04.04.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-YENİ MALATYASPOR

04.04.202119:00KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.

05.04.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR

Haftayı bay geçen takım
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

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