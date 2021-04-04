Spor Toto Süper Lig 32. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz ikinci hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 32. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 32. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|33
|64
|2.GALATASARAY A.Ş.
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|31
|61
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|23
|59
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|9
|56
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|19
|49
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|15
|49
|7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|10
|47
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|31
|12
|9
|10
|46
|38
|8
|45
|9.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|2
|41
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|31
|10
|10
|11
|44
|42
|2
|40
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|-7
|39
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|0
|36
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|30
|8
|11
|11
|36
|47
|-11
|35
|14.YENİ MALATYASPOR
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|-4
|32
|15.HES KABLO KAYSERİSPOR
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|-16
|32
|16.KASIMPAŞA A.Ş.
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|-14
|31
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|-16
|30
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|-14
|29
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|-21
|27
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|-25
|27
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|-24
|25
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|03.04.202113:30
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|1 - 1
|GÖZTEPE A.Ş.
|03.04.202116:00
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|0 - 0
|TRABZONSPOR A.Ş.
|03.04.202116:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|0 - 0
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|03.04.202119:00
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|3 - 0
|GALATASARAY A.Ş.
|04.04.202113:30
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|04.04.202116:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|04.04.202116:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|GENÇLERBİRLİĞİ
|04.04.202116:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|YENİ MALATYASPOR
|04.04.202119:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|05.04.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
Haftayı bay geçen takım
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
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