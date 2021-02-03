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Süper Lig, transfer sayısında Avrupa'nın beş büyük ligine bedel

Ara transfer döneminde Süper Lig ekipleri 120, Avrupa’nın 5 büyük ligindeki toplam 98 takım ise 140 oyuncuyu kadrolarına dahil etti

Süper Lig, transfer sayısında Avrupa'nın beş büyük ligine bedel
AA

Süper Lig kulüpleri, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde toplam 120 transfer gerçekleştirdi.

Yaklaşık 16 milyar lira borçla hayli sıkıntılı durumda bulunan Süper Lig kulüpleri, yayın bedelinde indirime gidilmesinin yanı sıra salgın sebebiyle sponsor gelirlerindeki azalma ve hasılattan tamamen mahrum kalmalarıyla daha da zor duruma düştü. Kimi kulüpler bu sıkıntılı süreçte bir nebze olsun rahatlayabilmek adına bağış kampanyaları düzenlemeye başladı.

Ekonomik anlamdaki bu zor sürece rağmen takımların bu denli yüksek sayıda oyuncuyla sözleşme imzalaması dikkati çekti.

Transfer yasağı bulunan Antalyaspor haricinde tüm kulüpler yeni oyunculara kapılarını açarken, 13 futbolcuyu renklerine bağlayan Erzurumspor en fazla transfer yapan takım oldu.

Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları oyuncu sayıları şöyle:

TAKIMLAR

TRANSFER SAYISI

BB.Erzurumspor

13

Konyaspor

11

Fatih Karagümrük

10

Kayserispor

8

Denizlispor

8

Yeni Malatyaspor

7

Alanyaspor

6

Kasımpaşa

6

Ankaragücü

6

Galatasaray

5

Göztepe

5

Başakşehir

5

Gençlerbirliği

5

Fenerbahçe

4

Gaziantep

4

Hatayspor

4

Rizespor

4

Sivasspor

4

Trabzonspor

3

Beşiktaş

2

Antalyaspor

0

SON 7 SEZONUN EN HAREKETLİ DÖNEMİ

Süper Lig ekipleri, ara transferler baz alındığında son 7 sezonun en hareketli dönemini geride bıraktı. Kulüpler 120 transferle, 2014 yılından bu yana transfer edilen oyuncu sayısında en yüksek rakama ulaştı. Takımların son 7 sezonun ara döneminde transfer ettikleri futbolcu sayıları şöyle:

Süper Lig ara transfer raporu

Sezon

Transfer sayısı

Takım ortalaması

2014-15

89

4,94

2015-16

93

5,16

2016-17

80

4,44

2017-18

66

3,66

2018-19

83

4,61

2019-20

88

4,88

2020-21

120

5,71

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE TOPLAM 140 TRANSFER YAPILDI

Süper Lig ekiplerinin 120 oyuncuya karşı yükümlülük altına girdiği bu dönemde, ekonomik açıdan Süper Lig’den çok daha iyi olan Avrupa’nın 5 büyük liginde toplam 140 oyuncu transferi gerçekleşti.

İngiltere’de takımlar toplamda 23 oyuncuyu renklerine bağlarken, Almanya’da 25, İspanya’da 28, İtalya’da 42 ve Fransa’da ise 22 futbolcu transferi yapıldı.

Bir başka deyişle 5 büyük ligdeki toplam 98 takımın transfer sayısı ortalaması 1,42 olurken, Süper Lig takımlarında bu rakam 5,71 oldu.

Böylece yaz döneminde 248 transferle Avrupa’nın 5 büyük ligine oranla daha çok futbolcu alımı yapılan Süper Lig, kış sezonunda da açık ara ilk sırada yer aldı.

Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligindeki transfer edilen oyuncu sayıları şöyle:

SÜPER LİG EKİPLERİ 120 OYUNCU TRANSFER ETTİ

LİGLER

TRANSFER SAYISI

Almanya Bundesliga

25

İspanya La Liga

28

Fransa Ligue 1

22

İngiltere Premier Lig

23

İtalya Seri A

42

Toplam

140

SÜPER LİG'İN İLK 5 TAKIMI DA AVRUPA'NIN DEVLERİNE FARK ATTI

Bahse konu 6 ligde zirve mücadelesi yapan takımlara bakıldığında Süper Lig ekipleri yine zirvede yer aldı.

Real Madrid, Barcelona, Paris SG, Lille, Inter, Napoli, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Tottenham ve Chelsea gibi takımlar ara transfer dönemini pas geçti.

Süper Lig’de toplamda 14 milyar liralık borcu bulunan ve Türk futbolunun lokomotifleri olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ara transferde 14 oyuncuyla mukavele imzaladı. Ligde 22. haftayı 4. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor ise 6 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Böylece Süper Lig’in ilk 5 takımı toplamda 20 oyuncuya imza attırdı.

Bu sayı Bundesliga’da 5, Premier Lig’de 7 , Ligue 1’de 2, La Liga’da 4 ve Seri A’da 6’da kaldı.

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