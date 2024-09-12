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        Haberler Bilgi Spor Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Trendyol Süper Lig 5. hafta programı ve puan durumu

        Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Trendyol Süper Lig 5. hafta programı ve puan durumu

        Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara Türkiye - İzlanda maçının ardından sona erdi. Gözler ise Süper Lig maçlarına çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5. haftanın maç programını duyurdu. Öte yandan geride kalan dört haftanın ardından puan durumu tablosunda Fenerbahçe birinci, Galatasaray ise ikinci sırada yer alıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, 2024-2025 Trendyol Süper Lig 5. hafta maç programı ve puan durumu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:45
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        1

        2024-2025 Trendyol Süper Lig’e verilen milli ara sona erdi. Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig fikstürü futbolseverler tarafından araştırılıyor. 5. hafta maç programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmıştı. Buna göre, Göztepe haftayı bay geçecek. Peki Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Trendyol Süper Lig 5. hafta maç programı ve puan durumu tablosu…

        2

        TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?

        Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

        Süper Lig’de 5. hafta, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü oynanacak Sivasspor- Gaziantep FK mücadelesi ile başlayacak.

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        SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ: SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

        14 Eylül 2024 Cumartesi

        17:00 Samsunspor - Tümosan Konyaspor

        17:00 Net Global Sivasspor - Gaziantep FK

        20:00 Bodrum FK - Rams Başakşehir

        20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

        4

        15 Eylül 2024 Pazar

        17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

        17:00 Bellona Kayserispor - Eyüpspor

        20:00 Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor

        20:00 Trabzonspor - Beşiktaş

        5

        16 Eylül 2024 Pazartesi

        20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor

        6

        PUAN DURUMU

        1. FENERBAHÇE - 10

        2. GALATASARAY - 9

        3. BEŞİKTAŞ - 9

        4. İKAS EYÜPSPOR - 8

        5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - 7

        6. GÖZTEPE - 6

        7. SAMSUNSPOR - 6

        8. KASIMPAŞA - 5

        9. TÜMOSAN KONYASPOR - 4

        10. NET GLOBAL SİVASSPOR - 4

        11. ANTALYASPOR - 4

        12. ÇAYKUR RİZESPOR - 4

        13. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 3

        14. SİPAY BODRUM FK - 3

        15. TRABZONSPOR - 2

        16. CORENDON ALANYASPOR - 2

        17. BELLONA KAYSERİSPOR - 1

        18. ATAKAŞ HATAYSPOR - 1

        19. ADANA DEMİRSPOR - 1

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