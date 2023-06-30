Yeni sezon hazırlıkları devam ederken futbolsevelerin merak ettiği tek bir konu var; Süper Lig’de ilk düdüğün ne zaman çalacağı. İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 64. Sezonun başlayacağı tarih…