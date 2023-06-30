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Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig yeni sezon tarihi

Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım başladı. Bir taraftan hazırlık maçları takvimini paylaşan takımlar, diğer taraftan transfer haberleriyle taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde 2. Ön Eleme Turu’ndan başlayacak temsilcilerimizi uzun bir maraton bekliyor. Peki Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

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  • Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig yeni sezon tarihi

    Yeni sezon hazırlıkları devam ederken futbolsevelerin merak ettiği tek bir konu var; Süper Lig’de ilk düdüğün ne zaman çalacağı. İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 64. Sezonun başlayacağı tarih…
  • Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig yeni sezon tarihi

    SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Süper Lig ve TFF 1. Lig’de takımlar; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla yeni sezona başlayacak.
  • Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig yeni sezon tarihi

    Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası’da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
  • Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023-2024 Süper Lig yeni sezon tarihi

    2023-2024 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Süper Lig’de yeni sezonun fikstürü henüz çekilmedi. Yeni sezon fikstür çekimi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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