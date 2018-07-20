İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Süper Loto " olarak bilinen oyunda 561'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 27 milyon 95 bin 109 lira 90 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte Süper Loto 19 Temmuz sonuçları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 104 kişi 14 bin 4 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 806 kişi 200 lira 15'er kuruş, 3 bilen 171 bin 48 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Çekilişte, 32 milyon 816 bin 528 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 126 bin 456 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 311 bin 685 lira 90 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 19 Temmuz

19

20

27

31

37

53

Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 1

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 104

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 7.806

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 171.048



Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27.095.109,90 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14.004,70 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 200,15 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,80 TL





Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR

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