        Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Aralık Pazar Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Aralık Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın son çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 28 Aralık Pazar Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 22:17 Güncelleme: 28.12.2025 - 22:17
        Süper Loto sonuçları açıklandı!
        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto haftanın son çekilişi gerçekleşti. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 28 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları...

        28 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

