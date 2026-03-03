Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Süper Loto sonuçları açıklandı! 3 Mart Salı Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 3 Mart Salı Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 3 Mart Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 03.03.2026 - 22:19
        Süper Loto kazandıran numaralar...

        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto haftanın ilk çekilişi gerçekleşti. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 3 Mart Salı Loto sonuçları...

        3 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        Eyüpsultan TEM'de zincirleme trafik kazası: Hafriyat kamyonu devrildi, iki araç bariyerlere çarptı

        TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrilirken, iki araç ise bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. (İHA) 

