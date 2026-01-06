Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ocak Salı Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ocak Salı Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 6 Ocak Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 16:44 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:57
        Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sürüyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto haftanın ilk çekilişi gerçekleşti. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 6 Ocak Salı Süper Loto sonuçları...

        6 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        Gerçek Fikri Ne? - 3 Ocak 2026 (ABD Venezuela Petrolüne Çöktü Mü?)

        Trump'ın Venezuela hesabı ne? ABD Maduro'yu nasıl kaçırdı? Trump'ın açıklamaları uluslararası hukukta nasıl okunur? ABD Venezuela'nın petrolüne mi yöneliyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Nedret Ersanel, Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan, Habertürk Yazarı Oray Eğin, Akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı ve Gazeteci Levent Kemal yanıtladı.  

