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Haberler Gündem Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 4 Ağustos 2022 Süper Loto Bilet sorgulama ekranı
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 4 Ağustos 2022 sonuçları 74 milyon 308 bin liralık devirli ikramiye tutarı bulunan şans oyununda bugünün kazandıran rakamlarını gösterecek. Şans oyunu tutkunları canlı çekilişte kazandıran sayıları öğrenebilecekler. Peki, Süper Loto 4 Ağustos 2022 sonuçları saat kaçta millipiyangoonline.com sayfasında yer alacak? İşte bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 4 Ağustos 2022 Süper Loto Bilet sorgulama ekranı

Haftanın ikinci Süper Loto oyunu çekilişinde gözler bugünün kazandıran sayılarına çevrildi. Süper Loto'da 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden talihli adaylar, büyük ikramiyenin sahibi olacak. İşte çekiliş öncesinde bilinmesi gereken detaylar…

4 AĞUSTOS 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi perşembe günü saat 21:30’da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri “millipiyangoonline.com” adresinde olacak.

Haftanın ikinci çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar. Çekiliş sonrasında ise ikramiye detayları netleşmiş olacak.

Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 4 TL ödeyerek şans oyununu oynayabilirler. Oyunu oynamak için Milli Piyango bayileri, mobil uygulaması ve “millipiyangoonline.com” adresi kullanılabilir. 18 yaşından büyük herkes şans oyununa dilediği takdirde katılabilir.

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