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        Haberler Magazin Süperstar Ajda Pekkan ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan ameliyat oldu

        Ajda Pekkan, geçtiğimiz yaz aylarından beri yırtık olan omuz tendonundan ameliyat oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 13:54 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:57
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        Ajda Pekkan ameliyat oldu
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        Geçtiğimiz yaz ayından beri sağ omzundaki tendon yırtığı nedeniyle rahatsızlık çeken Ajda Pekkan, ameliyat oldu.

        FİZİK TEDAVİ SÜRECİ ÜÇ HAFTA SÜRECEK

        Ameliyat sonrası taburcu olan 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın, üç hafta boyunca fizik tedavi göreceği açıklandı.

        ÇOK AĞRILARIM VARDI

        Ajda Pekkan, ameliyatla ilgili olarak; "Çok ağrılarım vardı, bu ameliyatla ağrılarımdan kurtuldum. Kalçamı kırdıktan sonra omuzumda kas yırtılması oluşmuş. Geçen yaz, yavaş yavaş o ağrılar başladı. Daha önce de aynı omzumdan tendon ameliyat olmuştum. Ağrılar artınca doktorum bu operasyonu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: DHA

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