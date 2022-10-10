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Haberler Magazin 'Sur Kültür Yolu Festivali'ne Diyarbakırlılar'dan yoğun ilgi - Magazin haberleri
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'Sur Kültür Yolu Festivali'ne Diyarbakırlılar'dan yoğun ilgi

Diyarbakır'da, bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Sur Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 13 yıl aradan sonra yeniden Diyarbakırlılarla buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "13 yıl aradan sonra Diyarbakır'ımızda böyle bir iklimi, böylesi bir atmosferi yaşadığımız için çok mutluyuz" dedi

'Sur Kültür Yolu Festivali'ne Diyarbakırlılar'dan yoğun ilgi - Magazin haberleri
Diyarbakırlılar'dan yoğun ilgi
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DHA

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle bu yıl ilki yapılan ‘Sur Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verdi.

Orkestra, en son 2009'daki 'Anadolu Turnesi' kapsamında Diyarbakırlı sanatseverler ile buluşmuştu.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde verilen konsere Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi. Şef Cemi'i Can Deliorman’ın yönetimindeki ve keman sanatçısı Cihat Aşkın’ın solistliğindeki konsere katılım yoğundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festivale kent halkının yoğun ilgi göstermesinden büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

"İLGİ MUHTEŞEM"

Diyarbakırlı sanatseverler ile birlikte konseri dinleyen Demircan, ilginin muhteşem olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da sanata bakanlığımızın yaptığı etkinliklere ilgi üst seviyede. Bu akşam açık alanda 40 bin kişi var. Burada da şu an bütün salon dolu. Sergilerimiz, konserlerimiz, çocuk etkinliklerimiz, tiyatrolarımız muhteşem. Onun için ben başta Bakanımıza ve bakanlığımızdaki bütün sanat ekiplerine ve sivil toplum örgütlerine, paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada orkestramız da her zamanki gibi inanılmazdı, konserini verdi, millet de çok mutluydu. Çok güzel alkışlar aldık. Gururluyuz. Diyarbakır'ımızda böyle bir iklimi, böylesi bir atmosferi yaşadığımız için çok mutluyuz ama her şey millette, milletimizin teveccühü... Sanatçılarımız da bu anlamda çok mutlu. 13 yıl aradan sonra burada yeniden seyircisiyle buluşmaları, onları da çok mutlu etti ama seyirci de bunun karşılığını, hakkını verdi. Dolayısıyla daha sık gelmemiz lazım, farkındayız. Diyarbakır geçen yıllarda çok büyük dönüşümler geçirdi. Bir kere terörden çok uzaklaştı. Huzur iklimi geldi. Bu huzur iklimi peşinden bütün bu beklentileri de çok üst seviyeye çekti. Bundan sonra daha sık bu organizasyonları yapıyor olmamız lazım diye konuştu.

Orkestrayı dinlemeye gelenler de festivalden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fotoğraflar: DHA

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