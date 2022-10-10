Diyarbakırlılar'dan yoğun ilgi

"İLGİ MUHTEŞEM"

Diyarbakırlı sanatseverler ile birlikte konseri dinleyen Demircan, ilginin muhteşem olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da sanata bakanlığımızın yaptığı etkinliklere ilgi üst seviyede. Bu akşam açık alanda 40 bin kişi var. Burada da şu an bütün salon dolu. Sergilerimiz, konserlerimiz, çocuk etkinliklerimiz, tiyatrolarımız muhteşem. Onun için ben başta Bakanımıza ve bakanlığımızdaki bütün sanat ekiplerine ve sivil toplum örgütlerine, paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada orkestramız da her zamanki gibi inanılmazdı, konserini verdi, millet de çok mutluydu. Çok güzel alkışlar aldık. Gururluyuz. Diyarbakır'ımızda böyle bir iklimi, böylesi bir atmosferi yaşadığımız için çok mutluyuz ama her şey millette, milletimizin teveccühü... Sanatçılarımız da bu anlamda çok mutlu. 13 yıl aradan sonra burada yeniden seyircisiyle buluşmaları, onları da çok mutlu etti ama seyirci de bunun karşılığını, hakkını verdi. Dolayısıyla daha sık gelmemiz lazım, farkındayız. Diyarbakır geçen yıllarda çok büyük dönüşümler geçirdi. Bir kere terörden çok uzaklaştı. Huzur iklimi geldi. Bu huzur iklimi peşinden bütün bu beklentileri de çok üst seviyeye çekti. Bundan sonra daha sık bu organizasyonları yapıyor olmamız lazım diye konuştu.