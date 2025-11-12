Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.678,39 %0,96
        DOLAR 42,2431 %0,06
        EURO 48,9176 %-0,04
        GRAM ALTIN 5.607,67 %0,02
        FAİZ 40,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,32 %1,09
        BITCOIN 104.781,00 %2,12
        GBP/TRY 55,4661 %-0,18
        EUR/USD 1,1574 %-0,07
        BRENT 64,78 %-0,58
        ÇEYREK ALTIN 9.168,54 %0,02
        Haberler Ekonomi Para "Sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız" - Para Haberleri

        "Sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 12:27 Güncelleme: 12.11.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Eylülde yıllık cari açık 20,1 milyar dolar gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz. Dış finansmana erişimdeki olumlu görünüm üçüncü çeyrekte de sürdü. Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 gerçekleşti.

        Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın ilk dokuz ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Net doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artarak 4,3 milyar dolar gerçekleşti. ,

        Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Kardeşini öldürdü yengesini yaraladı! Tam 22 yıl sonra...
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında