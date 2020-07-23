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Mevcut kaynaklarını daha verimli kullanarak üretim hacmini ve kalitesini artırmayı hedefleyen Coca-Cola İçecek (CCI),12'inci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Raporda çevre yönetim yaklaşımı kapsamında “enerji yönetimi ve iklim değişikliği”, “su yönetimi”, “sürdürülebilir ambalajlama ve atık yönetimi” alanlarına odaklanan CCI, toplam 71 yeni projeyi hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, CCI faaliyet gösterdiği 10 ülkenin 7’sinde enerji tüketimini 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 13.6 azaltarak 526 milyon kilovat saatin üzerinde elektrik tasarrufu elde etti.

Hayata geçirilen toplum projeleriyle toplam 12 milyar litre suyu doğaya geri kazandırırken, aynı zamanda operasyonel mükemmellik projeleri ile 130 bin metre küp su tasarrufu sağladı. CCI'nın hayata geçirdiği verimli enerji ve su tüketimi projeleri ile çevreyi korurken 2.09 milyon dolar tasarruf sağladığı da belirtildi.

2019 yılında İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dâhil olan CCI'nın, operasyonel süreçlerinde ve lojistik ağında verimliliği artırıcı çalışmaları ve geri dönüşümlü cam şişe uygulamaları ile yılda 30 milyon ağacın temizleyebildiği 300 bin tondan fazla karbondioksit oluşumunun önüne geçtiği de belirtildi.

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, rapor ile ilgili açıklamada bulunarak, "2019, sürdürülebilirlik projelerimize hız kazandırdığımız ve operasyonlarımız genelinde çevresel etkimizi en aza indirerek daha az atık üretme, toplam karbon ayak izimizi azaltma, enerji verimliliğimizi artırma ve su yönetimi çalışmalarımızın kapsamını genişlettiğimiz bir yıl oldu. Türkiye fabrikalarımızdaki atık geri dönüşüm oranı 2019 yılında yüzde 98.1’e ulaştı. Tüm paydaşlarımızla Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda sürdürülebilirlik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.