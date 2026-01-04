Terörsüz Türkiye sürecinde ortak rapor mesaisi sürüyor. İkinci toplantı salı günü TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında yapılacak.

HEDEF, RAPORLARDAN TEK BİR METİN OLUŞTURMAK

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki partiler, yasal ve hukuki adım önerilerinin yer aldığı raporları Meclis Başkanlığı’na teslim etmişti. Şimdi hedef o raporlardan tek bir metin oluşturmak.

Rapor aşamasında süreci AK Parti'den Mustafa Şen, CHP'den Murat Emir, MHP'den Feti Yıldız, DEM Parti'den Cengiz Çiçek ve Yeni Yol'dan Bülent Kaya yürütüyor. İlk toplantısını 22 Aralık'ta yapan teknik ekip, salı günü saat 15.00'te ikinci kez bir araya gelecek. Toplantı yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda yapılacak.

ŞUBATTA ORTAK RAPORUN TEKLİF HALİNDE SUNULMASI BEKLENİYOR

Ortaya çıkacak raporun gelecek ay içerisinde kanun teklifi haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.