Sürekli kazaların yaşandığı kavşağa "kasis" isteği

Adana'da trafiğin yoğun seyrettiği İsmet Atlı Bulvarı'nda çok sık yaralamalı ve ölümlü kaza yaşanıyor. Mahalleli ve esnaf, kazaların önlenmesi için acilen çözüm üretilmesini istedi.

Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı ile 77140 Sokak’ın kesiştiği noktada çok sık meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı görüp sürekli yardıma koşan esnaf ile mahalleli, bu duruma artık bir çözüm bulunmasını istedi. Kontrolsüz geçişin olması ve ara sokaklardan araçların hızla bulvara çıkması nedeniyle çok ciddi kazaların yaşandığını dile getiren mahalleli, kasis veya ışık yapılması için çağrıda bulundu.

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Eczacı Selin Öztanrıöver Solak, özellikle iş yerinin olduğu sokak üzerinde kazalara şahit olduklarını belirterek, "Haftada en az bir iki kez kaza oluyor. Yakın zamanda iki motosikletli vatandaş çarpıştı. Muhtemelen biri öldü çünkü durumu çok kötüydü. Maddi hasarı geçtik artık ölümlü kazalarla karşılaşıyoruz. Yakınımızda bir okul var ve çocuklar buralardan karşıya geçiyor. Bulvara bağlanan 77140 Sokak ve karşı sokağında birer kasis olması gerektiğini düşünüyorum. Ara yollardan da araçlar çok hızlı geldiği için bu kesişimde çok ciddi kazalar meydana geliyor. En azından her ara yola mutlaka bir kasis yapılmalı hatta bana göre buraya ışık da konulmalıdır. Çünkü burası çok hareketli, aktif bir trafik var. Buna artık bir çözüm bulunursa en azından kendi adıma çok mutlu olurum. Ben her kazada eczanemin güvenlik kamera kayıtlarını veriyorum. Sürekli kaza olup da buraya yardıma gelmekten yorulduk" diye konuştu.

Mahalleli Mehmet Yılmaz da hemen hemen her gün aynı noktada kaza olduğunu vurgulayarak, "Burada her gün bir kaza oluyor. Yakınımızdaki okulun öğrencilerine araç çarpıyor. Işık yok, kasis yok, kontrolsüz bir yol var. Buraya kasis, uyarı levhaları ya da ışık yapılmalıdır. Ölümlü kazalar yaşanıyor. En çok da yaralamalı kazalar oluyor. Ana yoldan da ara yollardan da araçlar çok hızlı geliyor. Buna artık bir çözüm bulunmalı" dedi.