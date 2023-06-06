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Sürekli yıkayarak aslında zarar verdiğiniz 10 eşya! Her gün temizlemek eskitiyor!

Eşyalarınızı sık sık yıkamak ve temizlemek daha çok zarar verebilir. Bazı ürünlerin sık sık yıkanması çabuk eskimesine ve zarar görmesine neden olabilir. İşte, sık sık yıkanmaması gereken 10 eşya...

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  • Sürekli yıkamak aslında zarar veriyor! Her gün temizlemek eskitiyor!

    CEP TELEFONU

    Cep telefonunu her gün silmek alışkanlık haline gelse de, bunun yerine her gün dokunmatik ekrana dokunmadan önce ellerinizi temizlemek ve nemlendirmek daha iyi bir alışkanlık olabilir. 

    Telefonların haftada bir kez antibakteriyel bir bezle temzilenmesi yeterlidir.
  • Sürekli yıkamak aslında zarar veriyor! Her gün temizlemek eskitiyor!

    ÇAYDANLIK

    Çaydanlıkları her gün  bulaşık makinesinde veya deterjanla yıkamak, zamanla tabanının aşınmasına neden olabilir. Bu sebeple demliği sıcak suyla durulamak yeterli.
  • Sürekli yıkamak aslında zarar veriyor! Her gün temizlemek eskitiyor!

    PİJAMA

    Pijamaları haftada bir veya terlerseniz 3-4 günde bir yıkayabilirsiniz. Ancak pijamalarınızı gün boyu giyiyorsanız daha sık yıkabilirsiniz.
  • Sürekli yıkamak aslında zarar veriyor! Her gün temizlemek eskitiyor!

    KOT PANTALON

    Kot pantalonu 4-5 kere giydikten sonra yıkamak normaldir. Ancak kot pantalon üreticileri ilginç bir şekilde, pantalonların 6 ayda bir yıkanmasını tavsiye ediyor. 
  • Sürekli yıkamak aslında zarar veriyor! Her gün temizlemek eskitiyor!

    KAZAK

    Kazakları bir kez giydikten sonra yıkamak yünlerine zarar verebilir ve şeklini hızlıca kaybeder. Bu nedenle birkaç kez giydikten sonra yıkanması tavsiye edilir.
  • Sürekli yıkamak aslında zarar veriyor! Her gün temizlemek eskitiyor!

    OCAK

    Her gün ocakta yemek pişiyor olsanız bile, sürekli olarak deterjanla temizlemek yüzeye zarar verebilir. İyi bir ocak temizliği ayda bir kez yapılabilir çünkü ısı ile beraber ocaktaki mikroplar ölecektir.
  • Sürekli yıkamak aslında zarar veriyor! Her gün temizlemek eskitiyor!

    AYNA

    Aynanıza her gün cam temizleyici püskürtmek aynanın çizilmesine neden olabilir. Kenar ve ortalarda siyah noktalar belirebilir. Bu sorunlardan kaçınmak için aynayı haftada bir temizlemek yeterlidir.
  • Sürekli yıkamak aslında zarar veriyor! Her gün temizlemek eskitiyor!

    DÖKME DEMİR TAVALAR

    Dökme demir tavalarda yapılan en büyük hatalardan birisi bulaşık makinesinde yıkamaktır. Bulaşık makinesinde dökme tavaları yıkamak, demirine zarar verebilir. Yapılacak en doğru temizlik, kalıntıyı gidermek için çözücü tabletler ile temizlemek ve sıcak suda bekletmektir. Ardından tavayı kurulamayı unutmayın çünkü birkaç damla su bile paslanmaya neden olabilir.
  • Sürekli yıkamak aslında zarar veriyor! Her gün temizlemek eskitiyor!

    AHŞAP MOBİLYALAR

    Ahşap mobilyaların ayda bir iki defa kuru bez ile temizlenmesi yeterlidir.
  • Sürekli yıkamak aslında zarar veriyor! Her gün temizlemek eskitiyor!

    HAVLU

    Havluları kullandıktan sonra hemen yıkmanıza gerek yok. İyi kuruduğundan emin olduktan sonra bir hafta boyunca havluyu yeniden kullanabilirsiniz. Havluları sürekli yıkamak kumaşlarının zarar görmesine neden olabilir. 

    Kaynak: Brightside

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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