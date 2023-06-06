CEP TELEFONU

Cep telefonunu her gün silmek alışkanlık haline gelse de, bunun yerine her gün dokunmatik ekrana dokunmadan önce ellerinizi temizlemek ve nemlendirmek daha iyi bir alışkanlık olabilir.

Telefonların haftada bir kez antibakteriyel bir bezle temzilenmesi yeterlidir.