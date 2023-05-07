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Suriye 12 yıl sonra Arap Birliği'ne geri dönüyor

Irak resmi ajansı INA'da yayımlanan habere göre, Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Suriye'nin 12 yıl sonra Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya vardı

Suriye 12 yıl sonra Arap Birliği'ne geri dönüyor
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AA

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Beşşar Esed rejiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bu sabah başlayan Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ediyor.

Irak resmi ajansı INA'da yayımlanan habere göre, Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, "Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı." dedi.

Arap Birliği ve Mısır tarafından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Arap ülkelerinde son dönemde Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşü için diplomatik çabalar yürütülüyordu.

REJİMİN GERİ DÖNÜŞÜNE İLİŞKİN DİPLOMATİK ÇABALAR

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı.

Toplantıda Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alındığı fakat bir anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti.

Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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