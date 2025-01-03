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        Haberler Dünya Suriye'de eğitim öğretim müfredatından devrik Esad rejimini öven içerikler çıkarılıyor | Dış Haberler

        Suriye'de eğitim öğretim müfredatından devrik Esad rejimini öven içerikler çıkarılıyor

        Suriye'de eğitim öğretim müfredatından devrik Esad rejimini öven içeriklerin çıkarılacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 07:39 Güncelleme: 03.01.2025 - 07:39
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        Suriye'de Esad rejimi müfredattan çıkarılıyor
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        Suriye geçici hükümeti, devrik Esad rejimini öven içeriklerin eğitim öğretim müfredatından çıkartılması için çalışmalar yapıyor.

        Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye'deki yeni yönetimin Eğitim Bakanı Nazir el-Kadri, okullarda uygulanan müfredatta yapılan değişikliklere ilişkin açıklamada bulundu.

        Kadri, müfredattan devrik Esad rejimini öven içeriklerin çıkarılması talimatını verdiklerini belirterek, "Tüm ders kitaplarında rejim bayrağı yerine devrim bayrağı görsellerini kullandık." dedi.

        Eğitim Bakanı Kadri, gerekli düzenlemeler yapılana kadar müfredatın mevcut haliyle kalacağını kaydederek, "Duyurulan değişiklikler ise yalnızca Esad rejiminin İslam Eğitimi müfredatında kullandığı bazı yanlış bilgilerin düzeltilmesiyle ilgilidir. Örneğin, bazı Kur’an ayetlerinin yanlış yorumlanması yerine, tüm eğitim seviyelerinde tefsir kitaplarında geçtiği şekilde doğru açıklamalarını esas aldık." ifadelerini kullandı.

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        #Beşar Esad
        #Suriye
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