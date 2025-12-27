Suriye'de Esad rejimi döneminden 70 subay serbest bırakıldı
Suriye yönetimi, Lazkiye ilinde savaş suçlarına karışmadığı tespit edilen devrik Esad rejimi döneminden 70 subayı serbest bıraktı
Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", tutuklu bulunan bazı eski subayların durumuna ilişkin bir haber paylaştı.
Haberde, Esad rejimi saflarında görev yapan ancak haklarında savaş suçu işlediklerine dair herhangi bir bulguya rastlanmayan 70 subayın serbest bırakıldığı ifade edildi.
