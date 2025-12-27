Habertürk
        Suriye'de Esad rejimi döneminden 70 subay serbest bırakıldı

        Suriye'de Esad rejimi döneminden 70 subay serbest bırakıldı

        Suriye yönetimi, Lazkiye ilinde savaş suçlarına karışmadığı tespit edilen devrik Esad rejimi döneminden 70 subayı serbest bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 05:27 Güncelleme: 27.12.2025 - 05:27
        Suriye'de Esad rejimi döneminden 70 subay serbest bırakıldı
        Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", tutuklu bulunan bazı eski subayların durumuna ilişkin bir haber paylaştı.

        Haberde, Esad rejimi saflarında görev yapan ancak haklarında savaş suçu işlediklerine dair herhangi bir bulguya rastlanmayan 70 subayın serbest bırakıldığı ifade edildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

