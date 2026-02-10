"Suriye'de mutabakatın uygulanması tercih değil zorunluluk"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye hedefimizi sekteye uğratmaya çalışanlara, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya yönelik her türlü girişime karşı koyma kararlılığımız tamdır." dedi.

Kilis Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Yaşar Güler, binlerce yıllık köklü tarih serüveninde Kilis'in birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yaptığını, önemli olaylara şahitlik ettiğini söyledi.

Suriye'de patlak veren iç savaşla birlikte Kilis'in tarihsel bir sınavdan geçtiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Suriye'de devlet otoritesinin çöktüğü, sınırımızın hemen güneyinde kontrolsüz alanların oluştuğu bu süreçte, terör örgütleri ortaya çıkan boşluktan faydalanarak ülkemizi doğrudan tehdit eder hale gelmiştir. Sınır karakollarımız dahil şehir merkezine düşen roketler, maalesef can kayıplarına sebep olduğu gibi güvenlik riskini de artırmıştır. Tarlasına rahatça giremeyen çiftçiler, işine giderken endişe duyan esnaf geçici olarak başka illere göç etmek zorunda kalanlar olmuştur. Ancak devletimiz bu saldırganlığa karşı derhal gerekli tedbirleri almış, önce meşru müdafaa kapsamında saldırılara misliyle karşılık verirken, müteakiben sınır ötesi harekatların icrasına yönelmiştir."

Güler, bu zor dönemde Kilisli vatandaşların her zaman olduğu gibi yine devletine olan güveniyle ferasetli bir duruş sergilediğine değindi.

Sınır ötesi harekatlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra ettiği Fırat Kalkanı Harekatı'nın terör örgütü DEAŞ'a ağır darbeler vurduğunu, Zeytin Dalı Harekatı'nın ise PYD/YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunu parçaladığını ifade eden Güler, bu harekatlarla Kilis'ten Gaziantep'e ve Hatay'a kadar uzanan sınır hattında güvenliğin yeniden tesis edildiğini hatırlattı.

Güler, bugün vatandaşların işine güvenle gidip, tarlasını ekip biçebilmesindeki en önemli tablonun, Mehmetçiğin sahadaki emsalsiz fedakarlığının doğrudan sonucu ve Türkiye'nin Suriye'de neden bulunduğunun da cevabı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuzun Suriye'deki varlığı asil milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini ileriden sağlamak için üstlendiğimiz sorumluluğun bir gereğidir. Gelinen noktada herkes şunu görmüştür ki Türkiye yalnızca sınırlarında değil, sınır ötesinde de güvenliği tesis edip, istikrar üreten güçlü ve güvenilir bir ülkedir. Suriye'de rejimin sona ermesi ve yeni yönetimin göreve gelmesiyle bölge yeni bir döneme girmiştir. Kilis bu yeni dönemde yalnızca güvenliğin değil, başta Öncüpınar Sınır Kapısı olmak üzere ticari geçişlerin ve ekonomik canlanmanın da kilit merkezlerinden biri haline gelmektedir. Önümüzdeki dönemde, gümrük kapılarında ticari faaliyetlerin artması da, Kilis'in uzun vadeli kalkınmasına stratejik bir imkan sunacaktır."