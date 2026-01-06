Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışmalar sürüyor

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'nin öğle saatlerinde Halep'te sivil yerleşimler ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar sürüyor.

Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor.

PKK/YPG'nin akşam saatlerindeki saldırısında 1 çocuk daha hayatını kaybetti.

Halep Uluslararası Havalimanında uçuşlara ara verildi

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Ulaşımı Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gelişmeler nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanından yapılan uçuşların 24 saat süreyle askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, yolcuların ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin sağlanması ile operasyonel faaliyetlerin emniyetinin temini amacıyla Halep'e yönelik geliş ve gidiş uçuşlarının bugünden itibaren geçici olarak durdurulduğu belirtilerek, planlanan uçuşların Şam Uluslararası Havalimanına yönlendirileceği, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü kaydedildi.