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        Haberler Dünya Suriye Devlet Başkanı Esad'a Irak'tan "İran destekli savaşçı" takviyesi | Dış Haberler

        Suriye Devlet Başkanı Esad'a Irak'tan "İran destekli savaşçı" takviyesi

        2016 yılından beri elinde tuttuğu, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'ten muhaliflerin saldırılarının ardından geri çekilmek zorunda kalan Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusuna Irak'tan destek geldi. Irak'ta bulunan İran destekli milis güçler, Suriye ordusuyla beraber savaşmak için Suriye'ye geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:07
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        Esad'a Irak'tan "İran destekli savaşçı" takviyesi
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        Suriye'deki muhalif grupların 27 Kasım'da geniş çaplı bir operasyon düzenleyerek 2016 yılından beri Suriye hükümetinin kontrolündeki Halep'i ele geçirmesi, 2020 yılından beri sessiz olan bölgeyi yeniden alevlendirdi.

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        Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusunun Halep'ten geri çekilmesi, Esad'ın en büyük destekçilerinden Rusya, İran ve Irak'ı da harekete geçirdi.

        Rusya hava saldırılarıyla Esad'a destek verirken, Esad'ın İran Dışişleri Bakanı ile Şam'da görüşmesinin ardından Irak'ta konuşlanan İran destekli milis güçler Suriye ordusuna destek amacıyla Suriye'ye geçti.

        Suriye ordusundan iki kaynağa göre İran destekli milisler gece saatlerinde Irak'tan Suriye'ye girdi ve isyancılarla mücadele eden Suriye ordu güçlerini takviye etmek üzere Suriye'nin kuzeyine doğru ilerledi.

        Reuters'a konuşan üst düzey bir Suriye ordusu kaynağı, İran'a bağlı onlarca Iraklı Haşdi Şaabi savaşçısının da El Bukemal kapısı yakınlarındaki bir askeri güzergahtan Suriye'ye geçtiğini söyledi.

        Milislerin Irak'ın Katiab Hizbullah ve Fatemiyoun gruplarını da içerdiğini belirten kaynak, “Bunlar kuzeydeki cephe hatlarındaki yoldaşlarımıza yardım için gönderilen yeni takviyeler” dedi.

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