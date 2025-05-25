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        Suriye İçişleri Bakanlığı yapısal reform paketini açıkladı

        Suriye İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetlerine ilişkin reformları içeren yapısal reform paketini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 01:49 Güncelleme: 25.05.2025 - 01:49
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        Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapısal reform
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        Suriye İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetlerinde kurulan yeni teşkilat ve birimleri, yeni yapının ana hatları, dijital dönüşüm ve cezaevi reformlarını içeren yapısal reform paketini açıkladı.

        Bakanlık Sözcüsü Nureddin Baba, Medya Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, yerli ve yurt dışındaki uzmanlarla yürütülen istişareler sonucunda Bakanlığın yapısal reformunu anlattı.

        Baba, yapılanmanın "büyük devrim sonrası yeni devletin siyasal ve ahlaki ilkeleri" doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek, eski rejimin güvenlik anlayışının terk edildiğini, yeni yapının şeffaflık, katılımcılık ve çağdaş güvenlik standartlarına uygun şekilde hazırlandığını kaydetti.

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        Polis teşkilatı ile genel güvenlik birimi birleşti

        Yapılanma kapsamında polis teşkilatı ile genel güvenlik biriminin birleştiğini ifade eden Baba, yeni birimin illerde "İç Güvenlik Komutanlığı" adıyla yeniden organize edildiğini, komutanlıkların İçişleri Bakanı'nı temsilen görev yapacak tek bir komutan tarafından yönetileceğini dile getirdi.

        Sivil işlerde dijital dönüşüm ve yönetişim ilkelerine geçiş yapılacağını belirten Baba, yeni kimlik kartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlandığını söyledi.

        Baba, şikayet yönetimi kapsamında ise 5 merkezi şikayet ofisi kurulacağını, ayrıca mobil bir uygulamanın yakında devreye gireceğinin altını çizdi.

        Yeni sistem kapsamında cezaevi yönetiminin de yeniden yapılandırıldığını kaydeden Baba, kurulacak modern ıslah kurumlarının insan haklarını gözeten ve mahkumların topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyen bir anlayışla faaliyet göstereceğini vurguladı.

        Güvenlik Şubesi ismi yerine Adli Polis Dairesi adının kullanılacağını ifade eden Baba, "Bu dairenin dijital suçlar ve şantajla mücadeleye odaklanacak." diye konuştu.

        9 yeni birim kuruldu

        Baba, yeni yapılanma bağlamında Turizm Polisi, İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi, Sınır Güvenliği İdaresi, Yol Güvenliği İdaresi, Özel Görevler İdaresi, Diplomatik Güvenlik İdaresi, Terörle Mücadele İdaresi, İnsan Kaynakları İdaresi, Moral ve Değerler Eğitimi İdaresi olmak üzere yeni 9 yeni birim kurulduğunu belirtti.

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        Suriye halkının yaklaşık üçte birine denk gelen 8 milyon kişinin devrik rejimin güvenlik birimlerinde "fişlendiğini" aktaran Baba, yeni İçişleri Bakanlığı yapısı kapsamında alınan kararlarla bu listelerin gözden geçirildiğini ve 5,3 milyon vatandaşın kayıtlarının silindiğini açıkladı.

        DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol kampının idaresine ilişkin soruya Baba, "Kamp, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi Şahin arasında 10 Mart 2025 tarihinde imzalanan anlaşmanın bir parçasıdır. Kampın yönetimi bir önceki yönetime göre farklı olacak. Bir terör yumağından kapsamlı bir toplumsal tedavi dosyasına dönüşecek. DEAŞ'lı çocuklar terörün kurbanıdır. Onları tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçirdikten sonra topluma kazandıracağız." yanıtını verdi.

        Kadınların yeni güvenlik birimlerine katılıp katılamayacağı yönündeki soruya ise Baba, kadınların yeni teşkilatlara katılmasının "bir lüks değil, önemli bir ihtiyaç" olduğunu söyledi.

        Sözcü Baba, açıklamasının sonunda, devrik rejim döneminde İçişleri Bakanlığının genellikle "baskı ve korku aracı" olarak görüldüğünü ancak yeni dönemde Bakanlığın kamu düzeni, hukuk devleti ve toplumsal barışın teminatı olarak yeniden yapılandırıldığını vurguladı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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