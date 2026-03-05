Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye, İran’ı kınadı | Dış Haberler

        Suriye, İran’ı kınadı

        Suriye, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alma girişimini sert ifadelerle kınadı

        Giriş: 05.03.2026 - 18:40
        Suriye, İran'ı kınadı

        Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın iki ülkeye yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alma girişiminin kabul edilemez olduğu belirtildi.

        Açıklamada, “Suriye Cumhuriyeti, İran’ın hem Türkiye Cumhuriyeti’ni hem de Azerbaycan Cumhuriyeti’ni balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı girişimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

        Söz konusu eylemlerin devletlerin egemenliğinin açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu eylemler devletlerin egemenliğine açık bir ihlal teşkil etmekte olup bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit etmektedir.” denildi.

        Açıklamada ayrıca sivilleri hedef alan saldırıların reddedildiği belirtilerek, “Suriye, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü şiddet ve tırmanmayı tamamen reddetmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

        Bakanlık, uluslararası hukuka bağlılık çağrısı yaparak, “Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması çağrısında bulunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

        Açıklamada ayrıca Suriye’nin Türkiye ve Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, “Uluslararası toplumu bölgesel güvenlik ve barışı koruma sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz.” denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

