        Suriye'nin Suveyda bölgesinde çatışma

        Suriye güvenlik güçleri ile Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında ülkenin güneyindeki Suveyda bölgesinde çatışma yaşandığı bildirildi

        Giriş: 02.02.2026 - 01:59 Güncelleme: 02.02.2026 - 01:59
        Suriye'nin Suveyda bölgesinde çatışma
        Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan haberde, yasa dışı silahlı grupların Suveyda bölgesinin batısındaki Mansura Köyü'ne sızma girişiminde bulunduğu ve güvenlik güçlerine saldırdığı belirtildi.

        Bu grupların, Suriye güçlerine ait güvenlik noktalarını havan mermileriyle hedef aldığı ifade edildi. Bölgedeki çatışmaların devam ettiği belirtilirken, yasa dışı silahlı gruplara dair detay verilmedi.

        AA'nın aktardığı habere göre yerel kaynaklar, çatışmanın Suriye güçleriyle Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında yaşandığını aktardı.

        Suveyda bölgesinde, zaman zaman Suriye güçleri ile İsrail destekli Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Temmuz 2025'te yine Suriye güçleri ile Hecri'ye bağlı gruplar arasında bölgede şiddetli çatışmalar yaşanmış, bu çatışmalarda, İsrail, "dürzileri koruma bahanesiyle" Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

