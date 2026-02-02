Suriye'nin Suveyda bölgesinde çatışma

ESKİŞEHİR'de emekli hemşire Çağdaş İlim (50), 8 yıldır tüple dalış yaparak su altında resim yapıyor. Çizdiği resimlerde toplumsal olaylara dikkat çektiğini ve dünyada su altında resim yapan 3'üncü kişi olduğunu ifade eden İlim, "Su altında resim yapan dünyada 3'üncü, Türkiye'de de ilk Türk kadınıyım... Daha Fazla Göster

ESKİŞEHİR'de emekli hemşire Çağdaş İlim (50), 8 yıldır tüple dalış yaparak su altında resim yapıyor. Çizdiği resimlerde toplumsal olaylara dikkat çektiğini ve dünyada su altında resim yapan 3'üncü kişi olduğunu ifade eden İlim, "Su altında resim yapan dünyada 3'üncü, Türkiye'de de ilk Türk kadınıyım. Ülkenin pek çok yerinde dalış yaparak da su altında resim yaptım. Su altında dinginliği, yavaş hareket etmeyi öğrendim. Bu hem hayatımı hem de sanat yaşamımı olumlu etkiledi" dedi. (DHA)