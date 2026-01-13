Habertürk
        Haberler Dünya Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan etti | Dış Haberler

        Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan etti

        Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgal bölgesini askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:39 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:40
        Suriye Fırat Nehri'nin batısındaki bölgeyi askeri alan ilan etti
        Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istedi.

        Ordudan yerel basına yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG ve PKK'lı teröristlerin yanı sıra eski rejim kalıntılarının Fırat Nehri'nin batısındaki işgal ettiği bölgelerde yığınak yapmaya devam ettiği belirtildi.

        İşgal edilen bölgelerin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) Halep'e saldırılar için kullanıldığı ifade edildi.

        Terör örgütünün hem bu bölgelere yığınak yapması hem Halep'e İHA saldırıları için kullanılması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki bölgelerin askeri alan ilan edildiği aktarıldı.

        Bu doğrultuda terör unsurlarının da Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi istendi.

        Meskene ve Deyr Hafir'in de yer aldığı bölgelerin de içinde yer aldığı haritalı paylaşımda, sivil halka terör örgütlerine ait noktalardan uzak durma çağrısı yapıldı.

        Açıklamada, "Suriye ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç faaliyetleri için üs olarak kullanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti.

        Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

