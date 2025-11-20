Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma
Suriye'nin Rakka iline bağlı Madaan ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerden Suriye ordusu mevzilerine saldırı düzenlemesinin ardından şiddetli çatışmalar yaşandı
Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Rakka'nın doğu kırsalındaki Madaan ilçesinde Suriye ordusu noktalarına saldırdı.
Saldırının ardından çıkan şiddetli çatışmalarda, Suriye ordusu, PKK/YPG'nin mevzilerine top atışlarıyla karşılık verdi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, örgütün saldırısında Suriye ordusuna mensup birkaç asker hayatını kaybetti.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.