        Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma | Dış Haberler

        Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma

        Suriye'nin Rakka iline bağlı Madaan ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerden Suriye ordusu mevzilerine saldırı düzenlemesinin ardından şiddetli çatışmalar yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 05:10 Güncelleme: 20.11.2025 - 05:15
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma
        Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Rakka'nın doğu kırsalındaki Madaan ilçesinde Suriye ordusu noktalarına saldırdı.

        Saldırının ardından çıkan şiddetli çatışmalarda, Suriye ordusu, PKK/YPG'nin mevzilerine top atışlarıyla karşılık verdi.

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, örgütün saldırısında Suriye ordusuna mensup birkaç asker hayatını kaybetti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #Suriye
        #PKK/YPG
        #haberler
