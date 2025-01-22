Suriye: Özelleştirmeler yapacağız

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Financial Times'a verdiği röportajda Suriye ekonomisinin geleceğine dair önemli değerlendirmeler bulundu.

Beşar Esad döneminde uygulanan 'güvenlik devleti' ekonomi politikalarından 'gelişim ekonomisine' geçeceklerini ifade eden Şeybani "Esad'ın vizyonu güvenlik devletiydi, bizim vizyonumuz ise gelişim ekonomisi olacak. Öncelikle hukuk olmalı ve yabancı yatırımcılara açık mesajlar verilmeli. Ayrıca Suriyeli yatırımcıların da ülkeye dönüşü sağlanmalı." dedi.

Devletin egemen olduğu kapalı ekonomi modelinden, açık ekonomiye geçmek isteyen Suriye yönetimi, devletin işlettiği kamu iktisadi kurumlarını da özelleştirecek.

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Ancak diğer yandan havaalanı ve otobanlar gibi büyük yatırımlar için kamu-özel sektör iş birliğinin de uygun olacağını belirten Esad Hasan Şeybani, Suriye'nin yardımlarla ayakta kalamayacağını açıkladı.

Şeybani "Suriye yardımlarla devam edemez, burada kilit nokta ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımların hafifletilmesidir." dedi.

SURİYE SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Suriye Savunma Bakanı Merhaf Ebu Kasra da Suriye'deki askeri düzenle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ebu Kasra "SDG (YPG'nin siyasi kolu) bize petrolün yönetimi teklif etti ancak reddettik. SDG, Ulusal Konferanstan önce kendini feshetmeli. SDG ile diyaloğumuz DEAŞ tutuklularıyla ilgili sürüyor. Şu an rejimin kalıntılarıyla mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.

Ebu Kasra diğer yandan Türkiye ile ilişkilere de değinerek "Türkiye ile ilişkilerimiz fevkalade olacak." dedi.