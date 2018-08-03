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Kapılar ve kuleler rokete dayanıklı
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Suriye sınırına yapılan duvarlarda sona gelindi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele tedbirleri kapsamında sınır hattında yüksek güvenlikli duvar örme projesinde sona doğru gelindi. Güvenlik duvarı, ağırlıklı olarak düz bir hat şeklinde ilerleyen 911 kilometrelik Suriye sınırında 850 kilometre duvar örüldü.

03.08.2018 - 12:11 | Güncelleme: İHA

Suriye'de yıllardır devam eden savaşın yansımalarını engellemek ve Türkiye’ye yasa dışı geçişleri önlemek için sınıra duvar örme projesinde son aşamaya gelindi. Suriye sınırındaki duvarların bitimine ise, neredeyse 50 kilometre kaldı.
Sınır hattı boyunca örülen duvarların aralarında ise, belli aralıklarla yerleştirilecek yüksek güvenlikli balistik kapılar bulunuyor. Rokete ve kurşuna dayanıklı olan bu kapılar acil durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandığı görülüyor.
İHA'nın haberine göre, sınıra örülen duvarların ve kulekolların İnşaat kontrol mühendisi olan Halil İbrahim Bozgeyik, sınır duvarının yaklaşık 850 kilometresinin tamamlandığını belirterek, “Bunların yapılış amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savunmada dış tehditlere karşı gereken müdahaleyi en kısa zamanda ve zarar görmeden bertaraf etmesi için yapılmış olan savunma sistemleridir. Bu sınırın yaklaşık 850 kilometresi tamamlanmış olup diğer aşamalarında da çalışmalar devam etmektedir” dedi.

KULEKOLLAR FAALİYETTE

Sınırda yaşanabilecek sızma faaliyetlerini engellemek ve sınırı gözetlemek için 15 metre yüksekliğinde, kulekolların yapımı da sona erdi. 4 katlı olan gözetleme kulelerinde bir manga askerin her türlü ihtiyacını karşılayıp yaşamını sürdürebileceği şekilde tasarlanmış olup ilerleyen dönemlerde kulelere gereken tesisat döşenip kamera ve silah sistemini kaldırabilecek durumda olduğu söylendi.
Bozgeyik, ”Bu beton kulelerimizin içinde kurşun geçirmez camlarımız var. Ve tabi acil durumlar için acil çıkış kapıları mevcut. İlk katında temel ihtiyaçların karşılanabileceği alanlar, en üst katta ise, açık gözetleme terasımız bulunuyor. Askerlerimiz sınır hattını buradan güvenli bir şekilde takip etmektedir” şeklinde konuştu.

KAPILAR VE KULELER ROKETE DAYANIKLI 

Sınır hattı boyunca örülen duvarların aralarında belli aralıklarla yerleştirilen balistik kapılar ve kulekolların rokete ve kurşuna dayanıklı olduğunu söyleyen İnşaat kontrol mühendisi Bozgeyik, ”Bu duvarların içerisinde karşı tarafa geçmek amacıyla askerlerimizin daha rahat ulaşımını sağlamak için ve müdahale etmesi için balistik kapı dediğimiz kurşuna ve rokete dayanıklı kapılar mevcuttur. Tabi bunların yanı sıra yapmış olduğumuz yüksek dayanıklı, Türkiye’de ilk defa yapılan ve pilot bölge seçilen bu bölgede yaşam kulelerimiz mevcut. Bu yaşam kulelerimiz rokete, kurşuna dayanıklı ve betondan oluşmaktadır” diye konuştu.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 2 dakika önce
    Yazık ya türkler ve araplar bir şekilde kürtleri tamamen coğrafyada ayırmayı başardılar. Zamanında ingilizlerin tarihi kaynaklarında da olan kürtlerin bölünmesi planları daha sağlam şekilde tüm hızıyla devam ediyor.
  • Misafir 7 dakika önce
    Türkiye tarafında yerin derin kısmına mayın yada yüksek gerilim kablo tuzakları döşenmeli. Su bile verilebilir.
  • Misafir 8 dakika önce
    israil filistin
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