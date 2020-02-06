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HaberlerGündemSon dakika haberler...Suriyeli anne ve çocuğunun ölümü: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Suriyeli anne ve çocuğunun ölümü: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Suriyeli anne ve çocuğunun ölümüyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
AA

Irmak Mahallesi'ndeki olaya ilişkin gözaltına alınan Ş.E, O.E. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Menemen Adliyesine getirildi.

Menemen'de bir evden uzun süre bir çocuğun ağlama sesinin gelmesi üzerine mahalle sakinleri, söz konusu ikamete girmişti. Hareketsiz yatan kadının başında çocuğun ağladığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

Evde Suriye uyruklu Manar Alahmed'in (35) bıçakla öldürüldüğünü belirleyen ekipler, diğer odada da ilk incelemede boğulduğu tespit edilen 5 yaşındaki Muhammed'in cesedini bulmuştu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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