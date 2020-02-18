DHA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan bir kişi, İdlibli arkadaşı Abdullah´ın ailesi ile birlikte sınır kasabası Sarmada´ya sığındığını ve küçük kızı Selva´nın da uçak ve bomba seslerinden korkmaması için kızına bunların bir oyunun parçası olduğunu öğrettiğini belirtti.

DHA'nın haberine göre, paylaşılan görüntülerde, baba ve kızın her saldırı sesi duyulduğunda `oyunun bozulmaması için´ güldüğü görüldü.

OSCAR ÖDÜLLÜ FİLMİ HATIRLATTI

Paylaşılan bu görüntüler, akıllara `Hayat Güzeldir´ (Life is Beautiful) filmini getirdi. Filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında eşi ve oğlu ile birlikte kamplara götürülen Yahudi bir baba, küçük oğluna kamptaki her şeyin bir oyun olduğunu anlatıyor. 1999'da 7 dalda Oscar'a aday olan film, en iyi yabancı film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi müzik dallarında bu ödülü kazanmıştı.