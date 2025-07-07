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        Suriyeli dilenci sınır dışı edildi

        Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 20 bin lira çıktı. Dilenci sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 21:56 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:56
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        Suriyeli dilenci sınır dışı edildi
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        Kentte son günlerde artan dilencilik vakalarına karşı çalışma başlatan zabıta ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yapan kişiyi yakalayıp, idari işlem yapmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı’na götürdü.

        Burada yapılan üst aramasında, üzerinden 20 bin lira para ele geçirilen ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen dilenci sınır dışı etmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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