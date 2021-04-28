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Danimarka'dan şoke eden Suriyeli kararı!

İskandinavya ülkesi Danimarka, Suriye’nin başkenti Şam’ın güvenli olduğunu öne sürerek bu ülkeden kabul ettiği sığınmacıları ülkelerine geri göndermek için harekete geçti.

SURİYELİLERE SINIR DIŞI! Son dakika: Danimarka'dan şoke eden Suriyeli kararı! - VİDEO HABER
Danimarka'dan şoke eden Suriyeli kararı!
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AA

Danimarka Mülteci Konseyi'nin Aralık 2019’da, Şam ve kırsalından Danimarka’ya iltica eden 3 kadının “7.3 Geçici Sığınmacı Statüsü Yasası”na bağlı olarak oturum izinlerini iptal etmesinin ardından süreci hızlandıran Danimarka Göç İdaresi, söz konusu yasa kapsamında iltica talepleri kabul edilerek geçici oturum izni verilen sığınmacıların izinlerini iptal etmeye ya da iptal etme amacıyla mülakata çağırmaya başladı.

GÖNDERMEK İÇİN MÜLAKATA ÇAĞIRDILAR

AA'da yer alan habere göre başkent Kopenhag’a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki tarihi kent Roskilde’de yaşayan, 27 yaşındaki Şamlı Alaa Muhammed Al Ali, mülakata çağrılan Suriyelilerden biri oldu.

"GEBELİĞİNİ KANITLA" TALEBİ

Al Ali, hamile olduğu için mülakat tarihinin değiştirilmesini istediğini, gebeliğini kanıtlaması için Göç İdaresinin kendisinden belgeler istediğini; söz konusu belgeleri gönderdiğini ancak bir cevap alamadığını anlattı.

"HAYAT KURDUK ORADA YAŞAMA ŞANSIM YOK"

Al Ali yaptığı açıklamada, “Duygularımın tarifi zor. Hayatını kuruyorsun, okuyorsun, geleceğini planlıyorsun. Sonra her şey sıfır noktasına geri dönüyor. Hamileyim, ailemi terk edip geri dönmem çok zor. Tabii korku faktörü de var. Orası güvenli değil. Geri dönüp gitsem yaşamam imkansız gibi bir şey. Orada canlı kalamam, kesin ölürüm. Annem, babam ve kardeşlerim de görüşme mektubu aldı. Bakalım bilmiyorum, görüşme gününü bekliyoruz” dedi.

"KIZIMIN RAHAT BİR HAYAT YAŞAMASINI İSTİYORUM"

Suriye’ye kesinlikle dönmek istemediğini dile getiren Al Ali, doğacak kızının güvenli, istikrarlı ve rahat bir hayatı olmasını istediğini, böyle temenni ettiğini söyledi.

"DANİMARKA BU KARARDAN VAZGEÇMELİ"

Suriye’nin Hams bölgesinden olup Danimarka’da siyasi sığınmacı statüsüyle oturum izni bulunan eşini bırakıp gitmek gibi bir ihtimalinin bulunmadığını vurgulayan Al Ali, Danimarka’nın aldığı karardan vazgeçmesini umduğunu ve uluslararası kuruluşların kendilerine yardımcı olmasını istediğini kaydetti.

"ALMANYA YA DA HOLLANDA'YA GİDERİM"

Al Ali, “Sınır dışı edilme kararım gelirse kızım ve ben nasıl bir hayat yaşayacağız bilmiyoruz. Almanya ya da Hollanda gibi başka bir ülkeye gidebiliriz. Hayır, Suriye'ye geri dönmek istemiyorum. Çünkü orada güvenlik yok. Orayı düşündüğümde hissettiğim şey, korku ve güvensizlik. O yüzden geri dönmeyi düşünmek imkansız benim için. Oraya gitsem hapse atılabilirim, her şey olabilir. Hiç güvenli değil” diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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