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Artık sadece Johnny’yi değil kendisini takip eden katilleri de aramaktadır… William Hjortsberg’in romanından uyarlanan filmin son dakikaları, sürpriz finallere henüz çok alışık olmayan 1980’li yılların seyircisi için tam bir şoktur. Alan Parker, hızlı kurgu tekniğiyle aslında başından beri burnumuzun dibinde olan ama Johnny’nin bakış açısını takip etmemiz nedeniyle bir türlü göremediğimiz gerçeği bize gösterir. Sorun sadece katilin hiç beklemediğimiz birisi olması değildir. Karanlık final, trajediyi derinleştirir ve her şeyi baştan seyretme arzusunu uyandırır.