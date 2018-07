11 | 20

6. Kızımı Kurtarın 2007 (Gone Baby Gone)

Yönetmen: Ben Affleck

Bostonlu iki dedektif, yoksul ve uyuşturucu müptelası bir kadının ortadan kaybolan 4 yaşındaki kızını aramaya başlar… Her ikisi için de zorlu ve pek de başarılı olmayan, çeşitli çıkmazlarla dolu bir süreçtir bu…